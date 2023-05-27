بايدن متفائل بشأن «سقف الديون» ووزارة الخزانة تحذر من التخلف عن السداد يوم 5 يونيو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ومفاوض جمهوري، إنهما يعملان على صفقة لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار بعد أن حذّرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في 5 يونيو يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.

ويتفاوض الجانبان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة الفيدرالية على نفسها، حيث يدفع الجمهوريون أيضًا من أجل إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق.. بدون اتفاق، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفًا عن السداد كارثيًا.

وقال بايدن للصحفيين: 'الأمور تبدو جيدة.' «أنا متفائل».

وأضاف النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنه يتفق مع تعليقات بايدن ، بينما حذر من أن المفاوضات لم تنته بعد.

وتابع ماكهنري، أحد كبار المفاوضين مع البيت الأبيض رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي: «أنا متفائل». 'لكن علينا أن نتأكد من أن لدينا حدًا خاصًا بالضرائب ، ولدينا خط بشأن الاتفاق - هناك تحديات كبيرة تنتظرنا.'

تحدث الاثنان ، بشكل منفصل ، بعد وقت قصير من قول وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الحكومة ستنقص في الأموال لدفع فواتيرها في الخامس من يونيو. كانت يلين قد قالت سابقًا أن هذا التاريخ قد يأتي في أقرب وقت في 1 يونيو ، مما يعني أن التوقعات الجديدة تسمح بذلك. مزيد من الوقت ولكن موعد نهائي أصعب.

يناقش المفاوضون صفقة من شأنها أن ترفع الحد لمدة عامين ، لكنها تظل على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.

ذكرت شبكة سي إن إن أن مكارثي غادر مبنى الكابيتول يوم الجمعة بعد مؤتمر عبر الهاتف أبلغ خلاله أحد كبار مساعديه الجمهوريين أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.

يجب أن يحصل أي اتفاق على موافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانونًا - وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوع.

توصل المفاوضون مبدئيًا إلى اتفاق من شأنه أن يحد من الإنفاق على العديد من البرامج الحكومية العام المقبل ، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وظلت برامج شبكات الأمان نقطة شائكة. وقال كبير المفاوضين الجمهوريين جاريت جريفز إن حزبه لن يتنازل عن مطلبه بمطالبة مزيد من المشاركين بشغل وظيفة.

وقال جريفز للصحفيين 'الجحيم لا. ليست فرصة'.

قاوم بايدن وزملاؤه الديمقراطيون ضغطًا جمهوريًا لمطالبة البالغين الذين ليس لديهم أطفال تحت سن 56 لإظهار أنهم يعملون أو يبحثون عن عمل من أجل التأهل لخطة ميديكيد الصحية وبرنامج المساعدة الغذائية SNAP.

سيتطلب الاقتراح الجمهوري المزيد من المشاركين في تلك البرامج لإظهار أنهم يعملون أو يبحثون عن عمل. من شأن ذلك أن يوفر 120 مليار دولار على مدى 10 سنوات ، لكنه يجبر أيضًا أكثر من مليون أمريكي على الخروج من تلك البرامج ، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونجرس غير الحزبي.

وقال الديمقراطيون إن الاقتراح لن يؤدي إلا إلى مزيد من الروتين الذي من شأنه استبعاد الأشخاص المؤهلين لولا ذلك.

انخفض برنامج Medicaid و SNAP في الأشهر الأخيرة بعد التوسع بشكل كبير خلال جائحة COVID-19. قاوم بايدن على وجه الخصوص متطلبات العمل الخاصة بـ Medicaid ، والتي غطت 85 مليون أمريكي اعتبارًا من يناير.

ستزيد الصفقة قيد النظر تمويل الرعاية العسكرية والمحاربين القدامى مع الاحتفاظ بشكل أساسي بالإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي ، وفقًا للمسؤول ، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

قد تعمل الصفقة أيضًا على تقليص تمويل دائرة الإيرادات الداخلية ، التي حصلت على 80 مليار دولار إضافية العام الماضي ، جزئيًا لتعزيز الإنفاذ وجلب المزيد من الإيرادات الضريبية. سعى الجمهوريون إلى إلغاء هذا التمويل.

وقال المسؤول إن البيت الأبيض يعمل على إيجاد طريقة للحفاظ على جهوده لاستهداف دافعي الضرائب الأثرياء.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حذرت في وقت سابق من أنها قد تكون غير قادرة على تغطية جميع التزاماتها في أقرب وقت ممكن في 1 يونيو.

قالت العديد من وكالات التصنيف الائتماني إنها وضعت الولايات المتحدة قيد المراجعة لخفض محتمل لتصنيفها ، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانتها كعمود فقري للنظام المالي العالمي.

أدت مواجهة مماثلة في عام 2011 إلى قيام شركة ستاندرز أند بورز بخفض تصنيفها على الديون الأمريكية.

حتى لو توصلوا إلى اتفاق ، سيتعين على القادة من كلا الحزبين العمل بجد لجمع عدد كافٍ من الأصوات للموافقة عليها في الكونجرس. أصر الجمهوريون اليمينيون على أن أي صفقة يجب أن تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق ، بينما قاوم الديمقراطيون متطلبات العمل الجديدة لبرامج المزايا.

وغادر معظم المشرعين واشنطن لقضاء عطلة يوم الذكرى ، لكن قادة الكونجرس أخبروهم بأن يكونوا مستعدين للعودة للتصويت عند التوصل إلى اتفاق.

وقال زعماء مجلس النواب إن النواب سيحصلون على ثلاثة أيام للتفكير في الاتفاق قبل التصويت. يتمتع أي مشرع واحد في مجلس الشيوخ بسلطة تقييد الإجراءات لأيام. واحد على الأقل ، الجمهوري مايك لي ، هدد بالقيام بذلك.