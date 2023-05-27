أزمة الديون| تطمينات بايدن غير مفيدة.. وأكبر بنك في أمريكا يطرد موظفيه

طمأن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين بقرب الاتفاق حول صيغة ما لرفع سقف الديون للحكومة الفيدرالية، حتى لا تدخل أزمة التخلف عن السداد، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

وذكر مراقبون أن البيت الأبيض والجمهوريين، يعملان على التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة، البالغ 31.4 تريليون دولار .

وسبق وكررت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيراتها من خطوة التخلف عن السداد في الخامس من يونيو.

لكن برغم تطمينات بايدن، فلا شيء يقول إن هناك حلا قادما.

ويتفاوض الجانبان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الفيدرالية، إذ يضغط الجمهوريون أيضا من أجل تقليص الإنفاق بشدة.

وبدون اتفاق، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفا عن السداد له تداعيات كارثية، وقد يؤدي إلى الركود وخسارة الوظائف.

وقال بايدن للصحفيين إن الاتفاق "قريب جدا وأنا متفائل".

وقال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنه يتفق مع تعليقات بايدن، لكنه حذر من أن المفاوضات لم تنته بعد.

وأدلى الاثنان بتصريحاتهما على نحو منفصل بعد وقت قصير من قول وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الحكومة ستعجز عن تدبير المال المطلوب لسداد فواتيرها بحلول الخامس من يونيو.

وكانت يلين ذكرت في وقت سابق أن هذا الموعد النهائي قد يحل في الأول من يونيو.

وغادر رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي مبنى الكونجرس أمس، الجمعة، بعد مؤتمر عبر الهاتف أبلغ خلاله أحد كبار مساعديه الجمهوريين أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.

لكن مسئولا أمريكيا ذكر أن المفاوضين توصلوا مبدئيا إلى اتفاق من شأنه أن يحد من الإنفاق على العديد من البرامج الحكومية العام المقبل.

وبينما الأزمة ما زالت مستمرة، أفادت الصحف الأمريكية، بتحضير بنك جيه بي مورجان تيشس، أكبر بنك في أمريكا، لتسريح حوالي 500 موظف هذا الأسبوع .

ويعد جيه بي مورجان هو أكبر بنك في الولايات المتحدة، وبلغ عدد العاملين به حوالي 296,877 موظف في نهاية الربع الأول، بزيادة 8 بالمائة عن العام الماضي.

ويأتي تسريح الموظفين في جيه بي مورجان، بعد أيام من قراره بتسريح حوالي ألف موظف في بنك فيرست ريبابليك الذي استحوذ عليه بعد تعثره.