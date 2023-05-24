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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة صينية روسية لأمريكا بـ 200 مليار دولار

الصين وروسيا
الصين وروسيا

تسعى الصين وروسيا إلى قلب معادلة النظام العالمي الذي تسيطر عليه أمريكا، بعمل تحالفات سياسية عدة، تكسر الحزمة الغربية، هذا علاوة على تكتلات اقتصادية أخرى تضاهي الأمريكية، ورفع التبادل الثنائي التجاري بينهما ل200 مليار دولار، وفق ما ذكرت صحف دولية.
بدأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، زيارة للصين، ليومين، الأمس واليوم، حضر خلالها منتدى أعمال رفيع المستوى بين البلدين في شنجهاي.
واعلن سعي بلاده لنقل التبادل التجاري مع الصين إلى آفاق أعلى، ليتجاوَز المجالات التقليدية.

وذكر مراقبون، أن هذه الخطوات تسعى  تحالف غير مسبوق لتغيير شكل الاقتصاد وقواعد اللعبة في العالم.

وتوقع المسئول الروسي أن تصل التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار هذا العام.

واعتبر أن التعاون في الطاقة لا يزال أولوية غير مشروطة بالنسبة إلى روسيا، وإمدادات الغاز الطبيعي والفحم تزداد بإطّراد.
والعام الماضي، زادت التجارة في المنتجات الزراعية بنسبة 42 بالمئة بنحو 7 مليارات دولار.
ارتفعت التجارة بين الصين وروسيا بنسبة 38.7 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي،، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

بلغت الصادرات من الصين إلى روسيا 24.07 مليار دولار، بزيادة 47.1 بالمئة عن العام الماضي.
نمت الواردات من روسيا إلى الصين إلى 29.77 مليار دولار بزيادة 32.6 بالمئة.
تستورد الصين من روسيا النفط والغاز الطبيعي والفحم والنحاس وخام النحاس والأخشاب والوقود والمأكولات البحرية.
تستورد روسيا من الصين الهواتف الذكية والمعدات الصناعية ولعب الأطفال والأحذية والمركبات ومكيفات الهواء وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الميكانيكية والكهربائية والسيارات وقطع غيار السيارات.

 

 

 

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