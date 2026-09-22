إصابة 4 أشخاص جراء الهجمات الروسية على مقاطعة أوديسا

أفاد غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" في كييف، بأن قيادة القوات المشتركة وهيئة الأركان العسكرية الأوكرانية رصدت نحو 175 محاولة هجوم واشتباك على طول خطوط الجبهة، مشيراً إلى إحباط محاولة روسية ثانية لاجتياح مدينة سومي عبر أحد أنابيب الغاز بعد اشتباكات استمرت لأكثر من ست ساعات.

وقال إن العاصمة كييف وضواحيها خضعت لحالة إنذار أصفر وسط تحليق مسيرات "شاهد 136" المفخخة، حيث استهدفت الهجمات أكثر من 18 موقعاً ضمت مدارس ومنازل ومستودعات تجارية، مؤكداً نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط وتحييد 187 هدفاً جوياً من بينها صاروخ "كاليبر" أطلق من بحر قزوين.

وتابع أن الهجمات الروسية أسفرت عن سقوط ضحايا في مقاطعة دنيبرو، بينما حذرت هيئة الأركان من احتمالية شن هجوم بري روسي واسع النطاق على مقاطعة زابوروجيا مع مطلع الشتاء القادم، داعية المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.