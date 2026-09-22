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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إصابة 4 أشخاص جراء الهجمات الروسية على مقاطعة أوديسا

كييف
كييف
البهى عمرو

أفاد غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" في كييف، بأن قيادة القوات المشتركة وهيئة الأركان العسكرية الأوكرانية رصدت نحو 175 محاولة هجوم واشتباك على طول خطوط الجبهة، مشيراً إلى إحباط محاولة روسية ثانية لاجتياح مدينة سومي عبر أحد أنابيب الغاز بعد اشتباكات استمرت لأكثر من ست ساعات.

وقال إن العاصمة كييف وضواحيها خضعت لحالة إنذار أصفر وسط تحليق مسيرات "شاهد 136" المفخخة، حيث استهدفت الهجمات أكثر من 18 موقعاً ضمت مدارس ومنازل ومستودعات تجارية، مؤكداً نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط وتحييد 187 هدفاً جوياً من بينها صاروخ "كاليبر" أطلق من بحر قزوين.

وتابع أن الهجمات الروسية أسفرت عن سقوط ضحايا في مقاطعة دنيبرو، بينما حذرت هيئة الأركان من احتمالية شن هجوم بري روسي واسع النطاق على مقاطعة زابوروجيا مع مطلع الشتاء القادم، داعية المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

أوديسا القاهرة الإخبارية الأركان العسكرية الأوكرانية كييف أنابيب الغاز

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