تحذير عاجل من الأرصاد والتعليم تكشف مفاجأة بشأن لجان الثانوية العامة الخاصة .. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:

70 ألف طفل مدخن بمصر.. جمال شعبان يعلن كارثة على الهواء|فيديو

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد القلب الأسبق، أن أسوأ اختراع في تاريخ البشرية هو السجارة، موضحًا أن ضحايا السجائر أكبر من ضحايا الأسلحة النووية، وأن المصريين يحققون أرقاماً قياسية في التدخين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين يدخنون 80 مليار سيجارة فى السنة، أي 4 مليارات علبة سجائر، و أن عدد المدخنين البالغين يصل لـ 30 %.



أزمة حورية فرغلي ومديرة أعمالها.. شيرين أكمل : اتصدمت من تصريحاتها

ردت شيرين أكمل مديرة أعمال الفنانة حورية فرغلي السابقة، على اتهامات حورية لها بسرقة صفحاتها على السوشيال ميديا.

وقالت شيرين أكمل: حسابات حورية فرغلي كانت مع مديرة أعمالها السابقة رباب، وبناء على طلب حورية طلبت مني إدارة أعمالها وصفحاتها على السوشيال ميديا، ووافقت.





أكد شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية و التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون محكمة، وأنه سيتم منع دخول الجميع بالموبايل، من الطلاب و المدرسين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية و التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة في جميع اللجان لمنع التسريبات و الغش.



ظلمتها وجيت عليها.. شخص يوجه رسالة مؤثرة لزوجته الأولى

أكد سامح، الزوج النادم على زواجه مرة أخرى، ويرغب في العودة لزوجته الأولى، أن الزواج الثاني لم يستمر لأكثر من 5 شهور وعند زواجي مرة أخرى أعلمت زوجتي الأولى وقلت لها “كتبت كتابي على زوجة ثانية وصدمت صدمة كبيرة واتصلت على أهلها وبتحريض معين جم أهلها خدوها وحدث مشادات وكان هناك طلبات من عائلاتها بالطلاق ورفضت ذلك”.

سمير فرج : الحرب المقبلة في البحر المتوسط للصراع على الغاز .. فيديو





كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، الهدف من انطلاق المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي (رعد - 33)؛ والذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن كل جيوش العالم لديها ما يُعرف باسم الخطة السنوية للتدريب والتي تبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر.

500 جنيه انخفاضا بجرام الذهب عيار 21.. الشعبة تكشف مفاجأة |فيديو





تشهد أسعار الذهب انخفاضات كبيرة في الفترة الأخيرة، فبعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 أكثر من 2800 جنيه أنخفض ووصل اليوم لـ 2330جنيها، أي أن هناك انخفاض 500 جنيه.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



برلماني: قيمة التصالح في مخالفات البناء لن تتغير





أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قيمة التصالح في مخالفات البناء لن تتغير، ولكن سيكون هناك حزم جديدة لـ طلبات التصالح.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن التصالح قانون استثنائي، والأصل فيها مخالفة، وأن من ارتكب مخالفة يتم التصالح.

شابان رفضا الكلام وقتها| عمر زهران يفجّر مفاجأة بشأن وفاة سعاد حسني





صرح الممثل والفنان عمر زهران، أنه قام بعمل تقرير تليفزيوني عن السندريلا سعاد حسني، و ما تبين من التحريات أنها لم تقتل نفسها ولكنها قُتلت، مؤكدا أن ذلك كان بشهادة من شابين جيرانها سمعوا أصوات صراخ في الشقة التي سقطت منها قبل وفاتها.

وأوضح زهران، خلال لقائه ببرنامج "الستات"المذاع على فضائية "النهار"، أن هذين الشابين رفضا أن يُسجل معهم أو أن يفصحوا عن أسمائهما، مضيفا أن سعاد حسني كانت لا تستطيع التخطيط لقتل نفسها بهذا الشكل.

نزار الفارس: خطوبتي لـ حورية فرغلى على سبيل الهزار..وما قالته بحقي لا يجوز..فيديو





أكد الإعلامي العراقي نزار الفارس، أنني قمت بعمل حلقة مع الفنانة حورية فرغلي، وكانت على علم بتفاصيل الحلقة، خاصة انها ادعت أن اللقاء كان يتم “بكاميرات مستخبية”، وهذا غير حقيقي على الإطلاق، خاصة أن اللقاء تم بـ 3 كاميرات تليفزيونية.

وقال الفارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”: "أنا أحترم مصر وشعبها وعمري ما أصور فنانة بكاميرات خفية لأنه عيب”.

40 درجة| الأرصاد تحذر من طقس الغد .. فيديو





كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، قد تصل لـ40 مئوية على أغلب المناطق؛ وذلك بسبب تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام المقبلة.

ولفتت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 35 لـ45 كم، وتكون مثيرة للرياح والأتربة، على أغلب المناطق الشمالية والصحراوية.