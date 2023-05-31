70 ألف طفل مدخن بمصر.. جمال شعبان يعلن كارثة على الهواء|فيديو

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد القلب الأسبق، أن أسوأ اختراع في تاريخ البشرية هو السجارة، موضحًا أن ضحايا السجائر أكبر من ضحايا الأسلحة النووية، وأن المصريين يحققون أرقاماً قياسية في التدخين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين يدخنون 80 مليار سيجارة فى السنة، أي 4 مليارات علبة سجائر، و أن عدد المدخنين البالغين يصل لـ 30 %.



ولفت إلى أن هناك أطفالاً تحت سن الـ 10 سنوات يدخنون، وعددهم 70 ألف طفل، وهناك أكثر من نصف مليون طفل مدخن تحت سن الـ 15 عامًا.



وأشار إلى أن السيدات في الماضي كانت تدخن فى الخباء، ولكن الآن أصبح الأمر مختلفًا، ويدخنون شيشة في الكافيهات، و السيدات تجلس مع بناتها وتدخن.



وأوضح أن صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية، ولذلك على الجميع توخي الحذر، وان التدخين يعتبر مفتاح الباب لـ أمراض كثيرة.



وطالب بتقليل التدخين في مصر، واقتراح أن تكون العاصمة الإدارية بدون تدخين، أو يكون هناك مبانٍ بدون تدخين.



وكشف أن هناك أطباء قلب يدخنون، ويطالبون المرضي بعدم التدخين قائلاً: "يعنى الطبيب بيدخن وبنصح المريض".

