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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ندخن 80 مليار سيجارة|جمال شعبان يوجه تحذير عاجل لـ 30% من الشعب

المدخنين
المدخنين

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، أن هناك نسبة كبيرة من المدخنين في مصر، وأن هذا الأمر كارثي، مطالبًا بضرورة الإقلاع عن التدخين نهائيًا.

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وأضاف جمال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن ضحايا السيجارة أكثر من ضحايا الأسلحة النووية؛ والمصريين يدخنون 80 مليار سيجارة سنويًا، وهناك 30% من الشعب يدخن.

وأضاف عميد معهد القلب الأسبق، أن النمط الاجتماعي في التدخين تغير؛ وأصبح منتشرًا وسط صغار السن، لافتًا إلى أن التدخين يفتح الباب أمام تناول الأدوية والإدمان، والبعد عن المدخنين يحمي الإنسان من التدخين السلبي.

وتابع الدكتور جمال شعبان، أن التدخين يؤدي إلى تلف الشرايين، وحجر الشيشة يساوي 40 سيجارة، مؤكدًا أن جميع أنواع التدخين قاتلة سواء السجائر أو الشيشة، أو الشيشة الإلكترونية، وهناك أشخاص أُصيبوا بالدرن نتيجة ارتياد الكافيهات.

وأوضح جمال شعبان، أنه يمكن انتقال الأمراض من شخص لآخر بسبب استخدام الشيشة، وشرب السجائر والشيشة تسبب الشيخوخة المبكرة.

ولفت عميد القلب الأسبق، إلى أن التدخين سبب رئيسي في مصر لأمراض القلب والسكتة القلبية المفاجئة وتركيب الدعامات؛ والسجاير تُعتبّر سم قاتل؛ والإرادة هي الأساس في الإقلاع عن التدخين، موضحًا أن ترك السجاير ضرورة للحفاظ على الحياة.

وناشد الدكتور جمال شعبان، المسؤولين بإطلاق مشروع قومي للإقلاع عن التدخين في الأماكن العامة؛ مؤكدًا أن التدخين سبب رئيسي في تلوث البيئة، ولا يليق أن يدخن الطبيب ليكون قدوة للمواطنين، متمنيًا أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة بلا تدخين.

جمال شعبان معهد القلب المدخنين أحمد موسى صدى البلد

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