ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين فى 31 مايو كل عام حيث أنه من أكثر العادات المدمرة لصحة الإنسان وتزيد معدلات الوفاة



وفى إطار هذا الاحتفال قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، يوجد مليار مدخن علي مستوي العالم لذا فضحايا السيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية حيث تحدث ٧ مليون وفاة سنويا من المدخنين فالسيجارة أسوأ اختراع في العصر الحديث



وأضاف جمال شعبان فى منشور له على الفيسبوك أنه ٩٠٠ ألف من ضحايا السجائر لم يمسكوا سيجارة بيدهم مرة واحدة ولكنهم تعرضوا لما يعرف بـ التدخين السلبي الذي يحدث لمن يجلسوا مع المدخنين

أضرار التدخين على القلب



وكشف جمال شعبان عن أهم آثار التبغ الضارة علي القلب والشرايين عند الاستمرار على التدخين سواء كان سلبيا أم إيجابيا :



يؤدي الي تلف جدران الشرايين ويحفز التصلب ما يؤدي إلى حدوث انسداد في الشرايين.

يخفض نسبة الأوكسجين في الدم ما يضطر القلب لبذل جُهد مضاعف من أجل تزويد الجسم بالأكسجين الذي يحتاجه.

يخفض معدل تدفق الدم إلى أعضاء الجسم ما يُؤدي إلى حدوث تصلّب في الأوعية الدموية وضعف في قدرتها على الانقباض والانبساط.

يرفع مستوى ضغط الدم ومعدل نبض القلب.

يزيد من لزوجة الدم ومستوى الكوليسترول، ما يزيد من احتمال تشكل الجلطات التي قد تؤدي إلى حدوث السكتات أو الازمات القلبية.

السكتة القلبية

أضرار التدخين العامة

واستكمل جمال شعبان عرض أضرار التدخين العامة على الجسم فى حالتى التدخين السلبي أو الفعلى، وهى:

التدخين يؤدي إلي ترهل الجلد والشيخوخة المبكرة

التدخين يؤدي إلي الضعف الجنسي وتراجع الانتصاب

التدخين يتلف الرئتين بالانسداد الرئوي المزمن

التدخين يؤدي إلي السرطانات



التدخين السلبي

في مصر :

١٨ مليون مدخن

٨٠ مليار سيجارة سنويا و٥٠ ألف طن معسل

٧٠ ألف طفل مدخن تحت سن العاشرة

نصف مليون طفل مدخن تحت سن ال ١٥ سنة

كل التدخين قاتل سواء سجاير أو شيشة أو سجاير الاكترونية

سيجارة واحدة تساوي ١٠ سجاير ما تفاصلوش

حتي نفثة واحدة من السجاير تتسبب في تفاقم الأزمة قلبية

صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية

يحتاج المدخن ١٥ عاما بعد آخر سيجارة حتي يتطهر الجسم تماما من آثار التبغ لكن بعض الآثار الإيجابية تظهر فورا بعد الإقلاع عن التدخين