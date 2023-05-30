عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

السجائر
السجائر

يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين فى 31 مايو كل عام حيث أنه من أكثر العادات المدمرة لصحة الإنسان وتزيد معدلات الوفاة 

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

تحذير للرجال .. هذا الخطأ يصيبك بأخطر أمراض البروستاتا 

احترس .. علامات تكشف الفاكهة المحقونة بمواد كيميائية تسبب السرطان

حقيقة البطيخ المسرطن.. 4 علامات تكشف بسهولة عن الفاكهة المحقونة


وفى إطار هذا الاحتفال قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، يوجد مليار مدخن علي مستوي العالم لذا فضحايا السيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية حيث تحدث ٧ مليون وفاة سنويا من المدخنين فالسيجارة أسوأ اختراع في العصر الحديث 

وأضاف جمال شعبان فى منشور له على الفيسبوك أنه ٩٠٠ ألف من ضحايا السجائر لم يمسكوا سيجارة بيدهم مرة واحدة  ولكنهم تعرضوا لما يعرف بـ التدخين السلبي الذي يحدث لمن يجلسوا مع المدخنين

أضرار التدخين على القلب 


وكشف جمال شعبان عن أهم آثار التبغ  الضارة علي القلب والشرايين عند الاستمرار على التدخين سواء كان سلبيا أم إيجابيا : 


يؤدي الي تلف جدران  الشرايين ويحفز التصلب ما يؤدي إلى حدوث انسداد في الشرايين. 
يخفض نسبة الأوكسجين في الدم ما يضطر القلب لبذل جُهد مضاعف من أجل تزويد الجسم بالأكسجين الذي يحتاجه.
يخفض معدل تدفق الدم إلى أعضاء الجسم ما يُؤدي إلى حدوث تصلّب  في الأوعية الدموية وضعف في قدرتها على الانقباض والانبساط. 
يرفع مستوى ضغط الدم ومعدل نبض القلب.
يزيد من لزوجة الدم ومستوى الكوليسترول، ما يزيد من احتمال تشكل الجلطات التي قد تؤدي إلى حدوث السكتات أو الازمات  القلبية.  

السكتة القلبية
السكتة القلبية

 

أضرار التدخين العامة 

واستكمل جمال شعبان عرض أضرار التدخين العامة على الجسم فى حالتى التدخين السلبي أو الفعلى، وهى: 
التدخين يؤدي إلي ترهل الجلد والشيخوخة المبكرة 
التدخين يؤدي إلي الضعف الجنسي وتراجع  الانتصاب
التدخين يتلف الرئتين  بالانسداد  الرئوي المزمن 
التدخين يؤدي إلي السرطانات 
 

التدخين السلبي
التدخين السلبي

في مصر :
١٨ مليون مدخن
٨٠ مليار سيجارة سنويا و٥٠ ألف طن معسل
٧٠ ألف طفل مدخن تحت سن العاشرة 
نصف مليون طفل مدخن تحت سن ال ١٥ سنة 
كل التدخين قاتل سواء سجاير أو شيشة أو سجاير الاكترونية 
سيجارة واحدة تساوي ١٠ سجاير ما تفاصلوش
حتي نفثة واحدة من السجاير تتسبب في  تفاقم الأزمة قلبية 
صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية 
يحتاج المدخن ١٥ عاما بعد آخر سيجارة حتي يتطهر الجسم تماما من آثار التبغ لكن بعض الآثار الإيجابية تظهر فورا بعد  الإقلاع عن التدخين 

التدخين أضرار التدخين الأزمات القلبية أزمات القلب الدكتور جمال شعبان السرطان التدخين السلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

موضوعات متعلقة

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

طريقة عمل التورلي فى الفرن بمذاق شهي

لو اتعرضت للعاصفة .. كيف تعرف انك أصبت بالتهاب الجيوب الأنفية

نشرة الصحة والمرأة.. مركز تجميل يدمر وجه فتاة واكتشفت النتيجة بعد 7 سنين .. سر وفاة النساء أكثر من الرجال

أقوى طرق علاج الجيوب الأنفية الطارئة والمزمنة.. اكتشفها

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

العواصف الترابية مغبّرة الدنيا .. أهم 7 أدوية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية

ترشيحاتنا

هالة السعيد: حوافز إيجابية للأسر الملتزمة من أول يونيو.. صور

البورصة تربح 19 مليار دولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

بث مباشر| مؤتمر صحفي لـ الرئيس التركي رجب طيب أوردغان

العظمى 43 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد اعتبارا من الغد.. تفاصيل

أسعار الذهب تهبط عالميا لأدنى مستوى في شهرين | تفاصيل

لم يكتفِ بالبرقية.. الرئيس الإيراني يهنئ أردوغان للمرة الثانية بفوزه في الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

تامر حسني يفتتح حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

فيديو

الكيلو بـ25 جنيه بس.. شيف مصرية تبتكر بديل اللحم بنفس الطعم.. فيديوجراف

محسن جابر لـ عمرو مصطفى: كوكب الشرق والعندليب ليسا حقل تجارب

مقترح للحد من الزيادة السكانية |تعرف عليه.. فيديو جراف

وزير الرياضة: يحق للزمالك اللجوء للفيفا .. وهذه حقيقة بيع الأهلي |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ