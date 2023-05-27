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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حظر التدخين والموبايل للطلاب والمعلمين في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

تلقت لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، تعليمات عاجلة تشدد على حظر التدخين نهائيا في اللجان.

كما شددت التعليمات التي تلقتها لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، على حظر حيازة التليفون المحمول في اللجان للطلاب و المعلمين.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم قيام السادة العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان.

 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يُستثنى من قرار حظر حيازة التليفون المحمول في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 كل من :   رئيس اللجنة ونائبه ، وذلك فقط للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

وقد توافد الطلاب على لجان الدبلومات الفنية 2023 بكافة التخصصات (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية ، استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

حيث يؤدي الطلاب اليوم في جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 امتحان اللغة العربية والتربية الدينية .

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 على مستوى الجمهورية ، عدد 760 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات

ومن جانبها جهزت وزارة التربية والتعليم عدد (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية لإستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية ، بالإضافة لـ تجهيز 700 استراحة لمعلمي التعليم الفني المشاركين في  امتحانات الدبلومات الفنية 2023 

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