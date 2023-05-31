جمال شعبان: "100 مليون صحة" عبقرية..وهذه الأعراض تنذر بأهمية فحوصات القلب.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان ، عميد القلب الأسبق ، إن أي وجع غريب ومتكرر من منطقة الفك للسرة هو في الغالب مشكلة في القلب إلا أن يثبت عكس ذلك ، موضحا أن أعرض الحرقان المتزايد عند الحركة في الصدر من أهم مؤشرات ضرورة إجراء فحوصات للقلب .

وتابع الدكتور جمال شعبان ، خلال لقائه لـ برنامج " مصر جديدة " ، والمذاع على فضائية " etc" ، أن هناك أبحاث تقول أن معظم السكتات القلبية المفاجئة تكون غير مفاجئة ولها إشارات من قبل ، ولكن لم تترجم بشكل صحيح .

وأضاف ، أن الأرق سبب يكون الأزمة القلبية ، ولذالك أهمية الاكتشاف المبكر ضروري ، مردفا : " مبادرة 100 مليون صحة مبادرة عبقرية " .