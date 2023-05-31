جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ.. فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد القلب الأسبق، أسباب الموت المفاجئ؛ بعد انتشاره مؤخرًا، مؤكدًا أن له عدة أسباب تقليدية، وأخرى غير تقليدية.

وأضاف عميد القلب الأسبق، ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن أمريكا أعدت دراسة عن السكتة القلبية والموت المفاجئ؛ لأن لديهم حوالي 300 ألف شخص يموتون سنويًا بشكل مفاجئ.

وأضاف أن الموت المفاجئ له أسباب تقليدية مثل الضغط والسكر والكوليسترول والتدخين، إلى جانب التلوث؛ الأمر الذي يستدعي أن يقوم الإنسان بتغيير جو، وأيضًا قلة عدد ساعات النوم، وتناول المياه الغازية.

وتابع، أن بعض مضاعفات كوفيد، والعيش فترة طويلة دون زواج (السنجلة) قد تؤدي إلى موت مفاجئ.