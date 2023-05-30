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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد اليوم الثلاثاء

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثيرون عن الأسعار والتي يقدمها موقع “صدى البلد” في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 30 مايو

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، الموافق 10 ذو القعدة 1444 هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-5-2023
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر 30-5-2023، تراجعا ملحوظا، إذ شهد الأصفر أكبر موجة تراجع بعدما سجل مستويات قياسية وصل على إثرها إلى نحو 2800 جنيه أو يزيد لعيار 21.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023.

عز بـ 37000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت خلال الأسبوع الأخير بعد ارتفاعات شهدتها في أوائل الشهر وخاصة الحديد.

الطماطم بـ 3.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30 مايو

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الخضروات والفاكهة الرئيسية بسوق العبور، اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30 مايو
يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

 

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