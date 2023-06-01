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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اليوم الذروة| الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، ذروة ارتفاع درجات الحرارة، منوهة إلى أن العظمى على القاهرة اليوم وغدًا 40 درجة.

 

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، تعمل على ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب المناطق.

ولفتت إلى أن "الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب مناطق الجمهورية"، والأجواء تصبح أكثر اعتدالًا مساء في أغلب المناطق، لتتراوح الصغرى ما بين 26 إلى 27 درجة.

وأوضحت أن الرياح بسرعة تتراوح ما بين 35 إلى 45 كم/ الساعة، تعمل على إثارة الرمال والأتربة في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

وذكرت أن السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومحافظات الوجه البحري، تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية اليوم الخميس، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأعلنت انكسار موجة ارتفاع الحرارة يوم السبت؛ نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية لن تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مناشدة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات، والمواطنين القيادة بهدوء تام على الطرق، خاصة الصحراوية، اليوم وغدًا.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، إضافة إلى تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل والمياه.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة كتل هوائية الرياح

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