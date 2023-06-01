أخبار التوك شو| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا ومفاجأة بجرام الذهب عيار 21

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:

العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد





تشهد حالة الجو موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحذرت هيئة الأرصاد من موجة الارتفاع في درجات الحرارة، هناك أمطار ستصل لـ القاهرة، معها أتربة و عاصفة رملية، وخلال الساعات الحالية تشهد البلاد عاصفة جوية و ترابية.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس سيشهد ارتفاع درجات الحرارة، حيث ستشهد أغلب أنحاء الجمهورية ارتفاعا ملحوظا بسبب تأثرنا بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية مع منخفض جوي موجود في الصحراء الغربية.



آخر استعدادات الأردن لحفل زفاف ولي العهد

قالت آية السيد، مراسل القاهرة الإخبارية من الأردن، إن ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم في هذا العام، وهو زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله وسيبدأ الإعلاق في منطقة مسار الموكب من الساعة 3 ظهرا وحتى 7 مساء وستبدأ المراسم في قصر الوزهران الواقع في وسط العاصمة عمان وسيكون هناك بثا مباشر مناسبة عقد القران وسيكون هناك متاحا للجمهور بمتنلبعة هذا الحدث من خلال شاشات عرض فني في كل الأردن.

وأضافت: «ينزامن مع حفل الزفاف احتفالات في عموم الأردن والمحافظات، وهو برنامج نسقت له وزراة الثقافة ووزارة السياحة بمشاركة فنانين اردنيين موزعين في المحافظات الاردنية، وحاليا تحدث فعاليات شعبية في خيم وضعت في جنبات الطريق احتفالا بحفل الزفاف

عاجل | السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير الكهرباء

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.



460 جنيهًا هبوطا.. انخفاض بأسعار الذهب وعيار 21 يشهد مفاجأة| فيديو

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الخميس، مبلغ 2340 جنيها، وقد سجل من قبل 2800 جنيه، أي أن هناك انخفاضا وصل إلى 460 جنيهًا.

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الخميس 1 يونيو 2023





استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 1- 6-2023.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس:



سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.05 جنيه للبيع، و32.91 جنيه للشراء.

عصام شلتوت يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات





أكد الناقد الرياضي عصام شلتوت، أن الأمانة العامة لـ الاتحاد العربي، قررت قيد أي لاعب خارج السيستم، بشرط أن يعترف الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يعلم بهذا التعاقد.

وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن هذا الأمر يمنع تكرار مشكلات الزمالك بشأن الصفقات الجديدة، وأن الزمالك بهذا الأمر يستطيع التعاقد مع أى لاعب وبعد ذلك يخبر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف أن هذا الخبر يعتبر مفاجأة سارة لـ جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة.

الزراعة: تغير الأحوال الجوية أمر جديد على المحاصيل المصرية





أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أن تغير الأحوال الجوية أمر جديد على الزراعات المصرية، منوها بأن أعلى درجات الحرارة تسجل في فصل الربيع، وليس الصيف.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة على قناة “دي إم سي”، أن الزراعات تتأثر بـ التغير في الأحوال الجوية، وأن المانجو ومعظم الزراعات تكون في البداية، وارتفاع درجات الحرارة يكون له تأثير سلبي على الزراعات.

وأوضح أن فترة الارتفاع في درجات الحرارة يجب أن يكون هناك ري بشكل مستمر، حتى تعوض الزرعة ما تعرضت له من رطوبة و ارتفاع في درجات الحرارة.



تحذير عاجل.. الأرصاد تطالب المواطنين بحمل زجاجة مياه حال النزول اليوم





أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم، الخميس، بـ 5 درجات فرقا عن أمس، الأربعاء، وأن درجة حرارة اليوم ستصل لـ 40 درجة.