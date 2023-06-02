عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة .. الأحد

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غدا الأحد 4 يونيو.

جاء ذلك بعد إحالة طلب مقدم من النائب مجد الدين بركات عضو المجلس بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية اليونان - إيطاليا وبعض الدول الأخرى، والمناقشات التي دارت حوله وتعقيب وزير الكهرباء، إلى لجنة الطاقة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وخلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أنه من المستهدف الوصول إلى 60% استخدام طاقة متجددة في 2040.

وأشار إلى أن تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء، قائلا: "لدينا وقت ذروة يرتفع فيه طلب الطاقة على الكهرباء والوزارة دائما تراعي هذا الأمر".

وكشف أن مصر لديها ربط مع الأردن، ليبيا، والسودان، مشيرا إلى تطوير محطات الكهرباء، ورفع القدرات والاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال محمد شاكر نعمل بشكل مستمر على تطوير وتجديد الشبكات لاستيعاب القدرات والمتغيرات الجديدة، قائلا: تجاوزنا كافة المشكلات في العجز بالقدرات المتاحة.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الكهرباء الدكتور محمد شاكر الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي يوم الجمعة.. كلمات تحقق لك رؤية جنابه في المنام

تقلبات جوية وطقس غير مسقر وأتربة.. كيف تحمي نفسك؟

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب ؟

عذبها ثم سرقها ونال من جسدها .. ماذا فعل صاحب عقار سوهاج بـ"ساكنة الرذيلة"؟

بيان عاجل من كوريا الشمالية بشأن قمر التجسس العسكري

أحمد الطيب : رمضان صبحي لن ينجح مع الزمالك وكهرباء أفضل لاعب في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

بدون أدوية .. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

بعد العاصفة .. أعراض تؤكد إصابتك بأمراض الصدر

قصة سيارة أقلت ولي عهد الأردن وعروسه .. تفاصيل

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ