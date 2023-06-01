نقاط ضعف خطيرة.. ذعر في أمريكا بسبب تهديد البحرية الروسية

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق بسبب تهديد محتمل من البحرية الروسية.

وأوضحت أن “تغير المناخ يفتح طرقا بحرية جديدة ويزيد المنافسة بين دول القطب الشمالي”.

وقالت: “الخوف هو أن الأسطول الشمالي الحديث لروسيا قد يمر عبر المضيق بين جرينلاند وأيسلندا والمملكة المتحدة، وهي خطوة تعرف في الناتو باسم "الخطاف الأيمن الأحمر”، لقطع الممرات البحرية والكابلات البحرية وتهديد الساحل الشرقي الأمريكي بصواريخ كروز".

وأشارت إلي أن “الناتو لديه نقاط ضعف خطيرة في الشمال، ولا تزال روسيا قوة ضخمة في القطب الشمالي بأسلحة حديثة وقواعد بحرية في هذه المنطقة”.

وقالت إن “احتواء روسيا في القطب الشمالي أصبح واحدا من أكثر المهام ذات الأولوية لحلف شمال الأطلسي”.وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تعتبر القطب الشمالي مجالا للمؤامرات الجيوسياسية، ولكن كمنطقة للحوار والاستقرار والتعاون البناء.