بيان عاجل من روسيا بشأن فصل السيّاح الروس والأوكران في فنادق تركيا

صرح السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي ييرخوف، أن الجانب التركي تخلى عن فكرة استيعاب السياح الروس والأوكران في فنادق مختلفة خلال هذا الموسم، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف ييرخوف: "على الشبكات الاجتماعية، قد تصادف تقارير حول بعض حالات الصراع بين السياح الروس الذين يقضون إجازة من أوكرانيا وبولندا ودول أخرى"، لافتا إلى أنه قبل بداية هذا الموسم، قيل إن الشركات التركية تبحث في مدى ملاءمة ممارسة نوع من الفصل من قبل الفنادق، ولكن تقرر عدم القيام بذلك.

وتابع السفير الروسي: "هذه النزاعات لم تكن منتشرة خلال الموسم السابق، لذا فإن هذا القرار منطقي تمامًا"، لافتا إلى أن الهدف هو أن يأتي الناس إلى تركيا لقضاء إجازة، لا للاضطراب.

ووجه ييرخوف رسالة إلى المواطنين قائلا: "من المهم أن تفهم شيئًا واحدًا، أن نفخ الهواء الساخن على الإنترنت، لا يمكن أن يحمي حقوقك، إذا حدث أي شيء غير قانوني ضدك، فمن الأفضل أن تتوجه إلى شرطة الاتصال بالقنصلية العامة، هذا ما يجب عليك فعله. والكلام الخامل لن يفيد. وبالطبع ، يجب أن تسلك الطريق السريع، لا تستسلم للاستفزازات أو تنحدر إلى الشغب ".