قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة لا تكترث بجرائم كييف من خلال تخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي لها، وأن تصريحاتها بأنها لا تدعم هجمات الجيش الأوكراني داخل روسيا لا تساوي فلسا واحدا.

وأضاف أنطونوف تعليقا على المساعدة الأمنية الأمريكية لـ أوكرانيا التي أعلنت في 31 مايو: "لقد لاحظنا استمرار الإدارة الأمريكية في تصعيد الأزمة الأوكرانية. وتتحدث مرة أخرى بفخر عن تقديم المساعدة المالية ومجموعة أخرى من الأسلحة لعملائها المجانين في كييف. وفي الوقت نفسه، يحرضون الأقمار الصناعية الأوروبية على تقييد التطور التكنولوجي لـ روسيا مع وجود حواجز تجارية إضافية ".

وتابع: "هذا صحيح بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي قام بها رعايا الولايات المتحدة في موسكو، وبدلاً من محاسبة نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تُظهر واشنطن بشكل واضح عدم اكتراث بجرائم باندريت"، لافتا إلى أن البيانات الصادرة عن البيت الابيض تؤكد تصريحاتهم بأنهم لا يدعمون هجمات القوات المسلحة الاوكرانية فى قلب وطننا الام لا يستحق فلسا واحدا".

وأشار السفير الروسي في واشنطن إلى أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة، التي يبلغ مجموعها 300 مليون دولار، تغذي بشكل فعال النظام الفاسد في كييف"، مضيفا: "لا شيء يوقف الإدارة الأمريكية، لا الأزمة في الاقتصاد ولا نداءات دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا للمساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".