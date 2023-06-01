عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تساوي فلسًا واحدًا.. روسيا توبّخ الولايات المتحدة بسبب دعمها للهجمات الأوكرانية

روسيا والولايات المتحدة
روسيا والولايات المتحدة

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة لا تكترث بجرائم كييف من خلال تخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي لها، وأن تصريحاتها بأنها لا تدعم هجمات الجيش الأوكراني داخل روسيا لا تساوي فلسا واحدا.

وأضاف أنطونوف تعليقا على المساعدة الأمنية الأمريكية لـ أوكرانيا التي أعلنت في 31 مايو: "لقد لاحظنا استمرار الإدارة الأمريكية في تصعيد الأزمة الأوكرانية. وتتحدث مرة أخرى بفخر عن تقديم المساعدة المالية ومجموعة أخرى من  الأسلحة لعملائها المجانين في كييف. وفي الوقت نفسه، يحرضون الأقمار الصناعية الأوروبية على تقييد التطور التكنولوجي لـ روسيا مع وجود حواجز تجارية إضافية ".

وتابع: "هذا صحيح بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي قام بها رعايا الولايات المتحدة في موسكو، وبدلاً من محاسبة نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تُظهر واشنطن بشكل واضح عدم اكتراث بجرائم باندريت"، لافتا إلى أن البيانات الصادرة عن البيت الابيض تؤكد تصريحاتهم بأنهم لا يدعمون هجمات القوات المسلحة الاوكرانية فى قلب وطننا الام لا يستحق فلسا واحدا".

وأشار السفير الروسي في واشنطن إلى أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة، التي يبلغ مجموعها 300 مليون دولار، تغذي بشكل فعال النظام الفاسد في كييف"، مضيفا: "لا شيء يوقف الإدارة الأمريكية، لا الأزمة في الاقتصاد ولا نداءات دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا للمساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

طلب شخصي من روسيا لـ كندا بشأن إدانة هجوم المسيرات على موسكو

كيف تبدأ أوكرانيا الهجوم المضاد؟..ضابط بريطاني يكشف أفضل الخيارات للانتصار على روسيا

الولايات المتحدة واشنطن أناتولي أنطونوف كييف الجيش الأوكراني روسيا أوكرانيا الازمة الاوكرانية فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

احذفها فورا.. 100 تطبيق خطير يتجسس عليك.. إليك القائمة كاملة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات الآن

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

موضوعات متعلقة

طلب شخصي من روسيا لـ كندا بشأن إدانة هجوم المسيرات على موسكو

كيف تبدأ أوكرانيا الهجوم المضاد؟..ضابط بريطاني يكشف أفضل الخيارات للانتصار على روسيا

مفاجئ.. البيت الأبيض يكشف عن رد زيلينسكي على ضرب أوكرانيا لأراضي روسيا

حرب عالمية ثالثة .. إعلان عاجل في أمريكا بسبب روسيا

ضربات قوية.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

سلام مستدام.. ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعايش مع روسيا

ترشيحاتنا

الصين تعلن عن اتفاق بين الهند وبكين لحل أزمة الحدود

شديد الحرارة.. درجات الحرارة بالمحافظات اليوم 1 يونيو

بينهم متحرش ومتهم وقاض عسكري.. وزير الأمن الإسرائيلي يبدأ إقامة الحرس القومي

أمريكا تعرض حل أزمة السودان بهذا الشرط

حقيقة قراءة سورة الواقعة تزيد الرزق .. أمين الفتوى يوضح

بدء تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تهنئة إلهام شاهين لها.. أجمل إطلالات هالة صدقى

شاب يفقد أكثر من نصف وزنه في وقت قياسي.. اعرف القصة

رياح وأمطار رعدية بهذه المناطق.. تفاصيل عاجلة عن حالة الطقس اليوم

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ