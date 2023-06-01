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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب شخصي من روسيا لـ كندا بشأن إدانة هجوم المسيرات على موسكو

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي

كشف السفير الروسي لدى كندا، أوليج ستيبانوف، أن روسيا قدمت التماسًا لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكنديين، تطالب فيه بإدانة هجوم الطائرات من دون طيار على موسكو.

وقال ستيبانوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "السلطات الكندية تلتزم الصمت بشأن هذا الهجوم وفي هذا الصدد، وبعد ممارستنا الدبلوماسية، اضطررت إلى لفت انتباه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، من خلال إجراء شخصي في شكل رسالة موجهة إليه".

وعلى وجه التحديد، تم توجيه الرسالة أمس إليه وإلى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، حيث تم وصف الوقائع والتفاصيل المحددة عن المحاولة الأخيرة لضرب موسكو بطائرات دون طيار.

ولفت "في رسالتي الموجهة لترودو وجولي، أكدت أن روسيا تدعو كندا إلى اتخاذ موقف لا لبس فيه في إدانة هذا العمل الإرهابي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن نظام كييف شن هجوما بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو، وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس".

كندا روسيا الهجوم على موسكو الخارجية الكندية رئيس وزراء كندا جاستن ترودو

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