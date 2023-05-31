مفاجئ.. البيت الأبيض يكشف عن رد زيلينسكي على ضرب أوكرانيا لأراضي روسيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أكد للولايات المتحدة أنه يشارك واشنطن قلقها بشأن الهجمات على الأراضي الروسية.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، "قدم لنا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نفسه تأكيدات بأنهم يحترمون القلق".

وشدد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، على أن “واشنطن نقلت بوضوح إلى الأوكرانيين موقفها من هذه القضية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كيربي، إن الولايات المتحدة تريد تجنب حرب عالمية ثالثة، لذا فهي ضد الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وأضاف أن “واشنطن ضد الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية وذلك لتجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة”.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن “الولايات المتحدة واثقة من أن أوكرانيا لن تستخدم طائرات إف-16 الأمريكية الصنع، والتي من المقرر نقلها إليها، لشن ضربات على الأراضي الروسية”.

وأضاف: ”تلقينا تأكيدات على مستويات مختلفة، ليس فقط من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ولكن أيضا من قادة عسكريين آخرين رفيعي المستوى في أوكرانيا".