هوية المسئول.. إعلان جديد من أمريكا بشأن هجمات المسيرات على موسكو

أعلن البيت الأبيض، أنه لا يملك معلومات عن هوية المسئول عن هجمات المسيّرات على العاصمة الروسية موسكو.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن إدارة بايدن لا تعرف من المسؤول عن الهجوم بالمسيرات في موسكو هذا الأسبوع.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة ليس لديها "معلومات محددة تخبرنا من المسؤول" ، مضيفا أن واشنطن لا تخطط للتحقيق.

وكانت روسيا قالت في وقت سابق، إن ثماني طائرات بدون طيار استهدفت مناطق مدنية في موسكو في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا في الهجمات، وأكد الكرملين، أن هذا الهجوم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه هو رد كييف، على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي والتي استهدفت أحد مراكز صنع القرار؛ بينما نفت كييف تورطها في الهجوم.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسي، ديمتري بيسكوف، إن روسيا لاحظت "عدم الإدانة" من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا لهجوم الطائرات بدون طيار على موسكو.