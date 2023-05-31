كتاب فكاهي مموّل من بوتين.. أطفال روس يسخرون من القتلى الأوكرانيين بهذه الصور

موّل الكرملين الروسي بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، مسابقة للكتب المصورة، والتي تضم صورًا رسمها أطفال روس لأوكرانيين يقتلون.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، جاء التمويل للحدث من مؤسسة المنح الرئاسية التي عرضت النتائج هذا الأسبوع على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية VK.

وقال المنظمون إن الكتب المصورة لا تزال "تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب" وأن القصص "تغرس حب الوطن".

واختارت المسابقة التي أطلق عليها اسم "أبطال النصر الروسي" تجميع كتاب هزلي أخير يحتوي على ثلاث قصص من الحرب في أوكرانيا.

وتم تخصيص أكثر من ثلاثة ملايين روبل روسي، أو ما يقرب من 30 ألف جنيه إسترليني، للمبادرة التي تعد واحدة فقط من بين العديد من المبادرات التي بدأها صندوق الجسر الوطني لتعزيز الروح المعنوية في الداخل منذ بدء الحرب في عام 2022.

وكشفت صحيفة “ديلي بيست” البريطانية، أن الرسوم الكاريكاتيرية تحاول ربط الحرب الروسية مع جارتها بمحاربة النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، باستثناء الأوكرانيين الذين تم تصويرهم على أنهم فاشيين.

وفي إحدى الصور، صورت القوات الروسية اقترابهم من "الأوكرانيين" قبل تفجيرهم.

وفي صورة مروعة أخرى ، يتم شنق شابة ملطخة بالدماء في إشارة واضحة لجنود ألمان يقتلون فتاة روسية في الحرب العالمية الثانية.