شاهد.. الاجتماع التنسيقي لانطلاق مبادرة المواطن القدوة بالغربية

عقد المحاسب يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، اليوم اجتماعاً تنسيقياً لانطلاق مبادرة "المواطن القدوة" وذلك بحضور الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الهيئة العليا التكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى بالمؤسسة، سامح خضر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، وأحمد العكش رئيس قسم التعليم المدنى، ومحمد ابو اليزيد نائب المنسق العام، سمير مهنا الخبير الإعلامي وعضو الهيئة الاستشارية العليا، الدكتور هاني فوزي عضو الهيئة، الشناوى يونس رئيس لجنة العلاقات العامة، سماح مصطفى رئيس لجنة الثقافة.

كما تم عقد الاجتماع لتشكيل اللجنة التنفيذية لتنفيذ وإطلاق مبادرة "المواطن القدوة" بالغربية ، والتي تهدف إلى استعادة منظومة القيم والأخلاق وتقديم النماذج المتميزة التي تعد قدوة فى مجالها، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.

تستهدف المبادرة تأصيل الأخلاق والقيم وتعظيم دور القدوة في المنزل والمدرسة والجامعة والعمل وكل مناحي الحياة، وكذلك استعادة مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع، ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطن منها قيم السلام، والسعادة، والاحترام، والمحبة، والصدق، والنزاهة، والتواضع، وذلك لما لها من انعكاس على الأداء فى مختلف المجالات، والتركيز علي دور المواطن القدوة.

وتهدف مبادرة "المواطن القدوة" إلى إبراز النماذج الوطنية المتميزة من مختلف فئات المجتمع، وتكريم هذه النماذج ماديًا ومعنويًا، وتدشين حملة توعوية عن المواطن القدوة، مستهدفة في مرحلتها الأولى كافة الشباب والنشء من مختلف الفئات العمرية، ويتم اختيار هذه الشخصيات من خلال فرق عمل تجُوب المحافظات بالتعاون مع الجهات الشريكة وفق عدد من المعايير والضوابط ويسبقها مجموعة من الندوات والمحاضرات حول ذلك.