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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو أفضل من فيفو.. 3 أسباب تدفعك لشراء هواتف Reno 10 عن Vivo S17

مقارنة بين سلسلة
مقارنة بين سلسلة أوبو Reno 10 وفيفو Vivo S17

أطلقت شركتا أوبو Oppo وفيفو Vivo، في الآونة الأخيرة هواتف ذكية متميزة جديدة بأسعار معقولة في الصين، تشمل هذه الهواتف سلسلة Oppo Reno 10 وسلسلة Vivo S17، ومن المتوقع طرحها في الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتم تسعير هذه الهواتف بشكل مشابه وتستهدف أيضا نفس الجمهور، ومع ذلك، فهي تأتي بميزات مختلفة، مما يجعلها تبرز عن بعضها البعض، وتجعل هذه الاختلافات أيضا أحدهما أفضل من الآخر.

 

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مقارنة بين سلسلة أوبو Reno 10 وفيفو Vivo S17


1. مجموعات شرائح أكثر قوة:

يتم تشغيل تشكيلة Oppo Reno 10 من خلال أفضل معالجات الهواتف الذكية الحديثة مقارنة بعائلة Vivo S17.

يعمل كلا من هاتف Reno 10 Pro و +Reno 10 Pro بواسطة معالجات ميدياتك Dimensity 8200 وكوالكوم Snapdragon 8 Plus Gen 1، على التوالي، ومن ناحية أخرى، يعمل هاتف Vivo S17t بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8050، بينما يأتي S17 Pro مع مجموعة شرائح Dimensity 8200.

2. إعداد الكاميرا أكثر تنوعا:

تأتي جميع الهواتف الثلاثة في عائلة Oppo Reno 10 مزودة بكاميرا تكبير كمعيار للتصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية، ويتميز طراز Pro plus أيضا بعدسة بيريسكوب مميزة، في حين أن الإصدار المحترف هو الوحيد الذي يحصل على كاميرا تكبير في تشكيلة Vivo S17.

ويحصل جميع مستخدمي سلسلة Reno 10 على ثلاث عدسات مناسبة، مثل العدسات العريضة والواسعة للغاية والتكبير، وعلاوة على ذلك، مثل سلسلة Vivo S17، فإن ثلاثي Reno 10 يحتوي على كاميرا سيلفي مع تدعم الضبط التلقائي للصورة.

وتعوض فيفوعن نظام كاميرا أقل تنوعا من خلال توفير مصباح يدوي LED ثنائي اللون في الخلف ومصابيح LED مزدوجة في المقدمة.

Vivo S17 Pro

3. توافر أفضل وسعر أقل:


سيتم إطلاق جميع هواتف أوبو Reno 10 الثلاثة، في العديد من الأسواق الدولية بأسمائها الأصلية.

ولكن الهواتف الذكية Vivo S17 ستشهد إصدارا محدودا في أسواق عالمية مختارة مثل سلسلة Vivo V29.
ويبلغ سعر النسخة بسعة 8 جيجابايت من هاتف أوبو رينو 10 برو بلس حوالي 355 دولار أمريكي (أي ما يعادل 10 آلاف و900 جنيه مصري).

وبينما يبلغ سعر هاتف Vivo S17 Pro من فيفو، مقابل سعر حوالى 435 دولار (أي ما يعادل 13آلاف و400 جنيه مصري).

Oppo Reno10 Pro+
أوبو فيفو Reno 10 Vivo S17 هواتف ذكية vivo

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