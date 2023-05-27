بخصم كبير.. أرخص موبايل أوبو Reno في السوق المصري

توجد العديد من هواتف أوبو رينو في السوق المصري، حيث يعتبر هاتف الفئة المتوسطة Oppo Reno 8 T 5G من أرخص هواتف أوبو رينو في السوق المصري، والذي يتميز بعدد من الميزات الرائعة سنوضحها لك فيما يلي.
سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 8 T
يأتي هاتف أوبو Oppo Reno 8 T، مع شاشة منحنية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بدقة FullHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومحمية بطبقة حماية زجاجية من نوع "Asahi Glass AGC DT-Star2".
وجاء هاتف أوبو Oppo Reno 8 T 5G، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما مخصص للصور الماكرو والآخر لبيانات العمق، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعرا بدقة 32 ميجابكسل.
ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Reno 8 T، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 13 مباشرة من العلبة مع واجهة "أوبو" التقليدية من إصدار ColorOS 13.
ويحزم هاتف أوبو Reno 8 T ، بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 44 دقيقة.
ويتوفر الهاتف الذكي المتميز Oppo Reno 8 T 5G من أوبو، في السوق المصري مع تخفيض هائل على أحد المواقع الالكترونية، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين، مع خصم يصل إلى 10% ، ويبلغ سعره بعد الخصم 11322 جنيد مصري، بدلا من سعره الأساسي الذي يبلغ 12550 جنيه مصري.