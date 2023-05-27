بخصم كبير.. أرخص موبايل أوبو Reno في السوق المصري

توجد العديد من هواتف أوبو رينو في السوق المصري، حيث يعتبر هاتف الفئة المتوسطة Oppo Reno 8 T 5G من أرخص هواتف أوبو رينو في السوق المصري، والذي يتميز بعدد من الميزات الرائعة سنوضحها لك فيما يلي.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 8 T

يأتي هاتف أوبو Oppo Reno 8 T، مع شاشة منحنية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بدقة FullHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومحمية بطبقة حماية زجاجية من نوع "Asahi Glass AGC DT-Star2".

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno 8 T 5G، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما مخصص للصور الماكرو والآخر لبيانات العمق، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعرا بدقة 32 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 8 T

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Reno 8 T، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 13 مباشرة من العلبة مع واجهة "أوبو" التقليدية من إصدار ColorOS 13.

ويحزم هاتف أوبو Reno 8 T ، بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 44 دقيقة.

Oppo Reno 8 T 5G

ويتوفر الهاتف الذكي المتميز Oppo Reno 8 T 5G من أوبو، في السوق المصري مع تخفيض هائل على أحد المواقع الالكترونية، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين، مع خصم يصل إلى 10% ، ويبلغ سعره بعد الخصم 11322 جنيد مصري، بدلا من سعره الأساسي الذي يبلغ 12550 جنيه مصري.