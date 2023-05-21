بخصم 23%.. عرض قوى على تحفة أوبو Reno 8 5G

تقدم منصات التجارة الإلكترونية، فرصة رائعة للمشترين المحتملين الذين يبحثون عن خصومات على الهواتف الذكية التي تم إطلاقها حديثا، من خلال صفقات رائعة على الهواتف المتوسطة والفلاجشيب، إليك بعض أفضل الصفقات على الهواتف الذكية التي يجب ألا تفوتها.

عرض قوى على هاتف أوبو Reno 8 5G

ولحسن الحظ، يتوفر هاتف أوبو Reno 8 5G، مقابل خصم كبير يقدر بـ 23% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في الهند.

عرض قوى على هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G

ويتوفر جوال Reno 8 5G من أوبو، باللون الأسود بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G في الهند، مقابل سعر 29.979 روبية هندية، بدلا من 38.999 روبية هندية.

عرض قوى على هاتف أوبو Reno 8 5G

مواصفات جوال أوبو Reno 8 5G

يأتي جوال أوبو Reno 8 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

عرض قوى على هاتف أوبو Reno 8 5G

ويحزم جوال أوبو Reno 8 5G، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، والتي يمكن شحنها بالكامل في غصون 28 دقيقة.

عرض قوى على هاتف أوبو Reno 8 5G

ويتمتع جوال أوبو Reno 8 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

عرض قوى على هاتف أوبو Reno 8 5G

وزودت أوبو جوال Reno 8 5G، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 1300، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.