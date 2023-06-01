أبو الغيط: أتوقع أن يكون أداء سوريا بالجامعة متماشيا مع التوافقات العربية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه هناك وفدا سوريا سوف يحضر في الجامعة العربية وأصبح هناك عضوية كاملة لسوريا في الجامعة العربية.

وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة " إكسترا نيوز "،: "عندما يجلس المندوب السوري في الجامعة، سوف نرى أداءه وأتوقع أن يكون أداؤه هادئا يسعى لمواقف إيجابية لتحقيق التماشي مع التوافقات العربية".

وأكمل أحمد أبو الغيط: "أتمنى ألا يكون هناك مرارة لدى الأداء السوري تجاه الجامعة العربية لأن الجامعة انعكاس لإرادات عربية".

ولفت أحمد أبو الغيط: "أتمنى أن تكون عودة سوريا إيجابية تسعى للبناء ومساعدة سوريا على استعادة وضعها.

وتابع أحمد أبو الغيط: "سوريا لم تُشف بعد من مأساة 2011 وما حدث فيها من خراب ودمار".