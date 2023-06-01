أبو الغيط: تطور العلاقات بين مصر وتركيا يفتح الطريق للحوار مع أنقرة

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تم الاتفاق بين الرئيس السيسي والرئيس التركي أردوغان على ترفيع العلاقات الدبلوماسية.

وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة "إكسترا نيوز"،: "تحسن العلاقات بين مصر وتركيا لها انعكاسات على علاقة الجامعة العربية بالطرفين".

وأضاف أحمد أبو الغيط: "تطور العلاقات بين مصر وتركيا يفتح الطريق أمام الجامعة العربية للحديث مع تركيا".

وتابع أحمد أبو الغيط: "هناك ملامح بأن الخلاف التركي المصري في طريقه للهدوء ونفس الأمر مع المملكة العربية السعودية وإيران".