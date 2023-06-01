عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “لا يزال هناك فرص لتكون العاصفة الترابية خلال الساعات المقبلة وغدا الجمعة، ولكنها لن تكون بنفس كثافة الثالثة عصر اليوم”.

وأضاف: “التقلبات الجوية الحالية بسبب وجود منخفض خماسيني، ونوهت عنه هيئة الأرصاد الجوية منذ يومين، وقالت إن يومي الخميس والجمعة ستكون الأجواء فيهما مختلفة، وستشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونشاط للأتربة وسقوط أمطار".

وأشار: “من المعتاد تعرض البلاد لمنخفضات خماسينية تتكون في ليبيا، وتتجه بعد ذلك للصحراء الغربية وتعمل علي جلب رياح جنوبية غربية”، موضحا: “يتبقى 20 يوما علي انتهاء فصل الربيع الذي يتسم بالعواصف الخماسينية والرياح المثيرة للرمال والأتربة والتقلبات الجوية الحادة والسريعة”.

وأوضح: “طول الربيع شايفين أجواء ربيعية وفاضل 20 يوم على انتهائه، واليوم البلاد تأثرت بمنخفض قادم من الصحراء الغربية مصاحب له ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا".