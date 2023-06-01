تحذير عاجل من الأرصاد.. مرضى الصدر يلزمون منازلهم والعاصفة الترابية مستمرة للغد

‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح المحملة بالأتربة مستمر معنا غدا، وأن اليوم والغد هما ذروة التقلبات الجوية بسبب وجود منخفض جوي خماسيني موجود في الصحراء الغربية مع كتل هوائية جنوبية مع سرعة رياح تجاوزت 40 كيلومترا في الساعة أدت الى اثارة الرمال والأتربة التي رأيناها اليوم.

وتابعت منار غانم خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن بالإضافة الى ذلك كان هناك سحب رعدية موجودة في الصحراء الغربية وكان معها رياح هابطة أدت إلى مزيد من اثارة الرمال والأتربة.

تحذير لمرضى الصدر والحساسية

وأضافت أن من المتوقع غدا استمرار نشاط الرياح المحملة بالأتربة وسرعة الرياح ستكون بين 35 و 40 كيلومترا في الساعة في أغلب محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



‏وحذرت المواطنين من أن الغد سيكون مشابه بنسبة كبيرة لما حدث اليوم من رياح واتربة مثارة في معظم مناطق الجمهورية وهناك بعض المناطق ستكون أخف مما حدث اليوم ويجب على مرضي الصدر والحساسية ارتداء الكمامة أثناء الخروج أو يفضل عدم الخروج من الأساس.