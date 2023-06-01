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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث التعاون المشترك.. رئيس جامعة المنصورة يزور أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

بروتوكول تعاون لجامعة
بروتوكول تعاون لجامعة المنصورة

 زار الدكتور  شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة يرافقه الدكتور  أحمد أنور العدل، المشرف العام على ادارة الوافدين، أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، حيث استقبلهم العميد الدكتور  محمد خميس العثمني - مدير عام الاكاديمية، وبحث الطرفان سبل التعاون وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

كما بحثا إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون بين الاكاديمية و جامعة المنصورة و ذلك لتبادل الخبرات  العلمية و البحثية بين الطرفين.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع ، كما تم عقد لقاء طلابي داخل الاكاديمية مع الطلاب الإماراتيين الدارسين بجامعة المنصورة تم خلاله مناقشة اوضاعهم الدراسية و الوقوف على اهم العقبات التى تواجههم  داخل جامعة المنصورة.

بجامعة المنصورة جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة هيئه التدريس توقيع بروتوكول

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