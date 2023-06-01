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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ بورسعيد يوضح كل ما تريد معرفته عن مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

‏قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن هذا الكيان بدأ في بورسعيد في المنطقة الصناعية في عام 2008 وفي 2015 تقدم هذا الكيان العالمي بطلب لعمل توسعات في المصنع.

 

وتابع عادل الغضبان في ‏مداخلة هاتفية له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامي "ضياء رشوان"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن هذا المصنع يقوم بإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والضفائر الكهربائية هي الشريان الرئيسي الذي يوصل بين البطارية وكل أجزاء السيارة وهذا المصنع عمل طفرة كبيرة جدا في محافظة بورسعيد.

 

شباب بورسعيد

 

وأضاف أن هذا المصنع غير الحياة بالنسبة لشباب بورسعيد وأصبح هناك إقبال على العمل في هذا الكيان العالمي، متابعا أن سيارات "هوندا سيفيك" الذي تصنع في اليابان الضفائر الكهرباء الخاصة بها انتاج مصري من بورسعيد يتم وتصديرها إلى اليابان.

الضفائر الكهربائية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بورسعيد ضياء رشوان

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