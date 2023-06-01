عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد عاصفة اليوم.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأسبوعين المقبلين

عاصفة
عاصفة

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن عاصفة اليوم التي تعرضت لها المحافظات المصرية كانت عاصفة قوية وشديدة، لافتة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت منذ أكثر من يومين بتأثير منخفض خماسيني يبدأ من الصحراء الغربية.

txt

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

txt

اليوم الذروة| الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين.. فيديو

وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكتل الهوائية جاءت اليوم من المنطقة الغربية محملة بالأتربة والرمال، مشيرة الى أن الرياح التي ضربت البلاد اليوم كان سرعتها عالية جدًا ووصلت لـ30 عقدة و50 كيلومترا\ساعة، وخرجت التحذيرات بأن هناك سقوط أمطار رعدية ونشاطا للرياح، معقبة: "ذروة عاصفة اليوم استمرت لـ10 دقائق وكانت عنيفة".


وأشارت إلى أنه قبيل ذلك كانت العاصفة بسيطة ووصلت سرعتها إلى 17 عقدة، لافتة الى أنه لم تتعرض لها كافة المحافظات لكنها ضربت القاهرة والاسماعيلية والسويس وبعض المحافظات الأخرى، مؤكدة أنه من الطبيعي والمعروف عن شهر الربيع هو رياح الخماسين، وتكثر في مارس وإبريل، متابعة: "هذه الليلة وغدًا هناك تجدد لنشاط الرياح والعواصف الترابية تتجدد مرة أخرى. ومن الوارد خلال الأسبوعين المقبلين تعرض البلاد لنشاط رياح خماسيني وعاصفة مرة أخرى".

الأرصاد الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية منخفض خماسيني مركز الاستشعار عن بعد مدير مركز الاستشعار عن بعد الرياح الخماسينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

إعلان عاجل.. دول بريكس تستعد لاستخدام العملات المحلية في التجارة العالمية

ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

ترشيحاتنا

فى جو رومانسي..شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب

نائب: نحتاج أكثر من 150 مليار جنيه لتطوير التعليم بالشكل المطلوب..فيديو

إنبي يفوز على غزل المحلة 1-0 في الدوري الممتاز

أول تعليق لـ ترامب حول سقوط بايدن من أعلى المنصة خلال حدث بكولورادو

دعاء ساعة الاستجابة.. أدركه بـ 10 كلمات من فجر الجمعة وحتى مغربها

حكم قراءة المرأة القرآن بملابس البيت .. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

اكتشف علاج كل أضرار العاصفة الترابية

بكوب دقيق ومعلقة خميرة .. طريقة عمل ميني بيتزا

جمال شعبان يكشف عن أشخاص في محنة ويحتاجون إلى رعاية

فيديو

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ