بعد عاصفة اليوم.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأسبوعين المقبلين

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن عاصفة اليوم التي تعرضت لها المحافظات المصرية كانت عاصفة قوية وشديدة، لافتة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت منذ أكثر من يومين بتأثير منخفض خماسيني يبدأ من الصحراء الغربية.

وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكتل الهوائية جاءت اليوم من المنطقة الغربية محملة بالأتربة والرمال، مشيرة الى أن الرياح التي ضربت البلاد اليوم كان سرعتها عالية جدًا ووصلت لـ30 عقدة و50 كيلومترا\ساعة، وخرجت التحذيرات بأن هناك سقوط أمطار رعدية ونشاطا للرياح، معقبة: "ذروة عاصفة اليوم استمرت لـ10 دقائق وكانت عنيفة".



وأشارت إلى أنه قبيل ذلك كانت العاصفة بسيطة ووصلت سرعتها إلى 17 عقدة، لافتة الى أنه لم تتعرض لها كافة المحافظات لكنها ضربت القاهرة والاسماعيلية والسويس وبعض المحافظات الأخرى، مؤكدة أنه من الطبيعي والمعروف عن شهر الربيع هو رياح الخماسين، وتكثر في مارس وإبريل، متابعة: "هذه الليلة وغدًا هناك تجدد لنشاط الرياح والعواصف الترابية تتجدد مرة أخرى. ومن الوارد خلال الأسبوعين المقبلين تعرض البلاد لنشاط رياح خماسيني وعاصفة مرة أخرى".