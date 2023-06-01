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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء هشام الحلبي يوضح كل ما تريد معرفته عن حرب المسيرات

اللواء طيار هشام
اللواء طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية مصر العسكرية العليا

‏قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية مصر العسكرية العليا، إن الحرب الروسية الأوكرانية زمنها طال جدا وتخطينا العام وهذا يكلف تكلفة عالية جدا من السلاح والذخيرة بصورة كبيرة.

 

وتابع هشام الحلبي ‏خلال لقاء له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "etc"، أن بالتالي الحل في الطائرات بدون طيار لأنها أقل تكلفة وهذا يحقق مبدأ مهما جدا من مبادئ الحرب وهو الاقتصاد في القوى وهذا أمر مهم لكلا الجانبين لأن التكلفة كبيرة جدا بسبب الطائرات التقليدية، لكن الطائرات بدون طيار تكلفتها أقل، متابعا أن القنابل التي يتم تركيبها في الطائرات العادية تكلفة القنبلة الواحدة 2 مليون دولار.

 

حرب استنزاف

 

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية تحولت من مسار الحسم إلى مسار الاستنزاف والحرب مستمرة لمدة عام حتى الآن ولا أحد من الجانبين قادر على حسم الحرب لصالحه وهذا يدل على استهلاك الذخائر بكميات كبيرة الفترة الماضية وذلك أدى للجوء للطائرات بدون طيار.

هشام الحلبى الحرب الروسية الأوكرانية ضياء رشوان حرب استنزاف روسيا

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