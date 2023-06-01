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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجلًا أم آجلا .. لوكاشينكو يكشف عن خطأ روسيا الوحيد وبيلاروس بأوكرانيا

بوتين ولوكاشينكو
بوتين ولوكاشينكو

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن الصراع في أوكرانيا بدأ منذ سنوات و"الخطأ الوحيد" الذي ارتكبته روسيا وبيلاروس هو عدم حل القضية عاجلا.

وفي حديثه في اجتماع لرؤساء الأمن في رابطة الدول المستقلة، ذكر لوكاشينكو أن الصراع الأوكراني بدأ حتى قبل انقلاب ميدان عام 2014 في كييف، الذي أطاح برئيس البلاد المنتخب ديمقراطيا، فيكتور يانوكوفيتش.

وقال لوكاشينكو: “أتفق تماما مع الرئيس فلاديمير بوتين عندما يقول إننا لم نبدأ هذه الحرب. لم يبدأ حتى في عام 2014. بدأت قبل عام 2014. لقد رأينا كل ما حدث هناك: الانقلاب، وما قادت إليه أوكرانيا".

وأضاف: “كان من المحتم أن تندلع الأعمال العدائية عاجلا أم آجلا.. حتى لو لم تكن موسكو قد شنت عمليتها العسكرية قبل عام، لكانت حتمية على أي حال، ولكن بشروط أسوأ بالنسبة لروسيا وبيلاروس”.

وأصر لوكاشينكو على أن "الخطأ الوحيد" الذي ارتكبه البلدان هو مواصلة جهودهما لحل الصراع من خلال الدبلوماسية، بدلا من شن عمل عسكري في وقت أقرب.

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وقال: “كل شيء كان يؤدي إلى هذا. ربما كان الخطأ الوحيد الذي ارتكبناه هو أننا لم نحل هذه المشكلة في 2014-2015، عندما لم يكن لأوكرانيا جيش ولا حل”.

ووفقا لوكاشينكو، فإن الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي، وكذلك أسلافه بيوتر بوروشنكو ويانوكوفيتش، لم يفعلوا شيئا فعليا لتأمين "وجود سلمي" لمواطني البلاد.

وزعم لوكاشينكو أنهم "لا يريدون الحرب"، لكن يبدو أنهم دفعوا إليها، مضيفا أن مؤيدي كييف الغربيين اعترفوا صراحة باستخدام الجهود الدبلوماسية المطولة لحل الأزمة مجرد فجوة مؤقتة لتسليح وتدريب الجيش الأوكراني.

أوكرانيا لوكاشينكو روسيا بيلاروس بوتين زيلينسكي كييف

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