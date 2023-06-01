سنرد بأقسى ما يمكن.. روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الخميس، إن روسيا يجب أن ترد بقسوة قدر الإمكان على الهجمات الإرهابية.

وقال مدفيديف، خلال ملعب برودبوي المشترك لتدريب الأسلحة في منطقة فولجوجراد: "من الضروري الرد على الأعمال الإرهابية بأكبر قدر ممكن من القسوة.. هذه المعركة ضد الإرهاب هي في الأساس ما تحولت إليه عملية خاصة إلى حد كبير، لأننا نحارب الإرهابيين الذين يقتلون شعبنا".

وأضاف أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تقف وراء أوكرانيا التي "شرعت في طريق حرب" مع روسيا.

وتابع قائلا: “من الواضح للجميع أن هذا هجوم إرهابي.. هذه ليست معركة عسكرية وليست عملا عسكريا. لا تنسجم مع قواعد الحرب. ما الغرض يمكن لمثل هذا الهجوم متابعة؟.. لإلحاق الضرر بالسكان المدنيين وفقط لأن أسلحة الدمار تلك، تلك المركبات الجوية غير المأهولة المستخدمة، لا يمكن أن تسبب أضرارا للمرافق العسكرية أو مرافق الإدارة العامة. لذا، فإن الهدف بسيط، التسبب في ضرر وإلحاق الضرر بالسكان المدنيين. هذا عمل إرهابي".