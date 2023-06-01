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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عش دبابير .. بيان عاجل من روسيا بشأن تدمير نظام كييف

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الخميس، إنه يجب تدمير نظام كييف مثل عش الدبابير، وإلا فسيكون هناك تهديد مستمر من هناك.

قال مدفيديف، خلال ملعب برودبوي المشترك لتدريب الأسلحة في منطقة فولجوجراد:”يجب تدميرها. وليس فقط بصفة شخصية. من الضروري تدمير عش الدبابير نفسه.. هذا النظام الذي تطور في أوكرانيا، يخضع للإبادة، يجب تدميره، وإلا سيكون هناك تهديد مستمر من هناك وسيتعين علينا إجراء عملية باستمرار مثل تلك التي نجريها منذ أكثر من عام".

وفي وقت سابق، قال مدفيديف، إن أوكرانيا قد تختفي من الخريطة بعد انهيارها واكتمال عملية تقسيمها بين روسيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

ووصف مدفيديف، السيناريوهات المحتملة لكيفية اختفاء أوكرانيا، وكذلك ما هو خطر استئناف الصراع في أوروبا والعالم.

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وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عبر “تلجرام”: “ستختفي أوكرانيا بعد الانتهاء من عملية تقسيمها بين روسيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. ويجري تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى في إحدى الدول الأوروبية".

وأوضح مدفيديف، أن “الصراع سينتهي في هذه الحالة بضمانات معقولة بعدم استئنافه في المستقبل القريب، ولكن مع الحفاظ على النشاط الإرهابي للنازيين الأوكرانيين، الذين سيتم تفريقهم على أراضي دول الاتحاد الأوروبي. التي حصلت على أراضي غرب أوكرانيا".

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