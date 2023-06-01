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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بولندا يعلن بدء هجوم أوكرانيا المضاد

صدى البلد

قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيكي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا بدأت بالفعل الهجوم المضاد، مشيرا إلي أن نتائجه ستظهر قريبا.

وقال مورافيكي:  "لقد بدأ الهجوم الأوكراني بالفعل. من المرجح أن تظهر مدى فعاليتها في الأشهر المقبلة، وسنكون أقرب إلى الإجابة على سؤال حول المدة التي ستستمر فيها الحرب".

وتم تغير توقيت الهجوم المضاد الأوكراني مرارا وتكرارا ولا يزال يتغير، حيث ربط المعلقون الروس هذا "التوتر"، أولا، بحرب المعلومات، مثل  الإعلانات المستمرة عن هجوم وشيك مصممة لإبقاء روسيا في حالة تشويق.

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وثانيا، بحقيقة أن الغرب يطالب بنتائج سريعة ومنتصرة من سلطات كييف، حيث يجب عليهم "تقديم تقرير" باستمرار”.

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