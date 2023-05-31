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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يخسر حربًا واحدة.. تصريح غير متوقع من رئيس بولندا عن بوتين

رئيس بولندا
رئيس بولندا

في تصريح غير متوقع، أقر الرئيس البولندي أندريه دودا، بنجاحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الصراع الأوكراني.

وحسب “روسيا اليوم”، قال دودا في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة داو جونز، وناشر صحيفة وول ستريت جورنال، ألمار لاتور: "اليوم يقولون إن فلاديمير بوتين خسر الحرب، وهزيمته هي أن فنلندا انضمت إلى الناتو، على الرغم من أن الشعب الفنلندي يتردد لسنوات عديدة فيما إذا كان سيتخلى عن الحياد. سيداتي وسادتي، فلاديمير بوتين لم يخسر حربًا واحدة".

وأضاف أن موسكو تتمتع الآن بتفوق واضح على القوات الأوكرانية، مؤكدًا أنه لا يمكن القول إن روسيا تخسر، حيث تعمل الدولة على تعبئة قواتها بشكل متزايد، واقتصادها يتجه نحو القاعدة العسكرية.

وأشار دودا إلى أن روسيا قوة عظمى نووية لديها مخزونات ضخمة من الأسلحة.

ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، تشهد العلاقات بين بولندا وروسيا توترًا كبيرًا،  خاصة مع حادثة انفجار الصاروخين في أراضي وارسو.

الرئيس البولندي بوتين الرئيس البولندي أندريه دودا الروسي فلاديمير بوتين الصراع الأوكراني

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