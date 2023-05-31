بولندا.. رصد طائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق مطار وارسو

أفادت قناة “تي في إن” البولندية، بأنه تم رصد طائرات بدون طيار فوق مطار شوبان في العاصمة وارسو.

وقالت قناة “تي في إن” البولندية، “حلقت طائرة بدون طيار مجهولة الهوية على بعد حوالي 60 مترا من طائرة تركية هبطت في مطار شوبان".

وفي وقت سابق، أفيد بأن طائرات بدون طيار ظهرت مرتين هذا الشهر بالقرب من طائرات لوت إيرلاينز تهبط في وارسو.

كما شوهدت طائرة بدون طيار أخرى غير معروفة بالقرب من مدرج المطار في كاتوفيتشي.

وبحسب التسجيل الصوتي من برج المراقبة، قال الطيار إن "طائرة بدون طيار يبلغ قطرها حوالي 50 سم كانت تحلق بالقرب منه”.

وأوضح أن لون الطائرة بدون طيار " بين الأسود والبني."

في وقت سابق، ذكرت شركة "المطارات البولندية" أن نظاما للكشف عن المركبات الجوية غير المأهولة وتحييدها سيعمل قريبا في مطار شوبان.