في ظل التوتر مع بولندا.. لوكاشينكو يعين قائدًا جديدًا لأمن الحدود

عين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ، قائدًا جديدا لقوات الحدود، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت الأنباء، أن لوكاشينكو، عين كونستانتين مولوستوف رئيساً لقوات الحدود.

ويحل مولوستوف، محل أناتولي لابو، الذي تقاعد من الخدمة العسكرية.

يأتي التعيين الجديد وسط تصاعد التوترات مع الجارة بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعلنت وزارة الداخلية البولندية ، فرض عقوبات جديدة بحق 365 بيلاروسياً بينهم 159 نائباً، وإغلاق المعبر الحدودي الوحيد مع هذا البلد للشاحنات المسجلة في بيلاروسيا وروسيا.

ومن المقرر إغلاق المعبر بين الحدود البولندية والبيلاروسية في الأول من يونيو.

وقالت وارسو الأسبوع الماضي، إنها ستغلق حدودها الشرقية أمام مركبات الشحن البيلاروسية والروسية.