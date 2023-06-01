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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب روسيا والصين وأوكرانيا.. بايدن لخريجي سلاح الجو الأمريكي: العالم بحاجة إليكم

جو بايدن
جو بايدن

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خريجي أكاديمية القوات الجوية من أنهم سيواجهون عالمًا غير مستقر بشكل متزايد، مع تحديات من الصين إلى روسيا لتغير المناخ.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بايدن لخريجي سلاح الجو الأمريكي في كولورادو سبرينجز: “العالم بحاجة إليكم”.

وقال بايدن: "يجب أن تكون الصين والولايات المتحدة قادرتين على العمل معا حيثما كان ذلك ممكنا لمواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ. نحن مستعدون لمنافسة شديدة مع الصين وسندافع عن مصالحنا.. باسم أصدقائنا وقيمنا”.

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وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس الأمريكي، على أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع أو مواجهة مع الصين".

كما أكد بايدن علي أن  “الولايات المتحدة لن تتنازل عن دعمها لأوكرانيا”.

الصين الرئيس الأمريكي بايدن روسيا تغير المناخ جو بايدن

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