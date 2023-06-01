عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب فضيحة بايدن.. إجراء عاجل من الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

مكتب التحقيقات الفيدرالي
مكتب التحقيقات الفيدرالي

قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس شومر، إنه يعد مشروع قانون لمقاضاة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، لرفضه الكشف عن بيانات حول احتمال تورط الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في فضيحة رشوة.

وكتب شومر، في تغريدة على “تويتر”: "أقوم بصياغة مشروع قانون لمحاسبة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي راي على ازدراء الكونجرس.. ستصوت اللجنة على هذه القضية الأسبوع المقبل إذا استمر مكتب التحقيقات الفيدرالي في تجاهل طلبي المشروع”.

وشدد رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، على أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يشغل منصبا أعلى من الكونجرس، وبالتالي لا يحق له تجاهل طلبات أعضائه.

وأضاف: "مكتب التحقيقات الفدرالي ليس فوق الكونجرس. أنوي الدفاع عن سلطاته الإشرافية".

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس شومر، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أكد توافر الوثائق التي طلبها الكونجرس الأمريكي كجزء من التحقيق في الرشوة المزعومة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس البلاد.

بقرار واحد.. بوتين يوجه ضربة قوية لـ بايدن بشأن أسعار النفط

إعلان عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن فضيحة تلقي بايدن رشاوى

وقال كومر في بيان على “تويتر”: “اليوم، أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي وجود نموذج إف دي-1023 تورط نائب الرئيس آنذاك بايدن في مخطط رشوة جنائية مع أجنبي".

وأضاف عضو الكونجرس أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض تقديم الوثائق إلى مجلس النواب، وهو ما يطلبه أعضاء الكونجرس.. وبدلا من ذلك، اقترح رئيس الخدمة السرية السماح للمشرعين بالتعرف شخصيا على الوثائق في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

وشدد شومر على أنه يصر على تقديم وثائق إلى اللجنة، ويهدد، وإلا سيقوم بتوجيه اتهامات ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة ازدراء الكونجرس.

مكتب التحقيقات الفيدرالي النواب الأمريكي بايدن الرئيس الأمريكي الكونجرس التحقيقات الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

بسبب فضيحة بايدن.. إجراء عاجل من الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

موضوعات متعلقة

وزير خارجية بريطانيا: أوكرانيا يجب أن تكون عضوا في حلف الناتو

سنرد بأقسى ما يمكن.. روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ أوكرانيا

عش دبابير .. بيان عاجل من روسيا بشأن تدمير نظام كييف

رئيس وزراء بولندا يعلن بدء هجوم أوكرانيا المضاد

الاتحاد الأوروبي يستعد لتخفيف بعض المقترحات بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا

ورطة زيلينسكي .. كارثة في أوكرانيا تهدد بإحباط الهجوم المضاد

مفاجأة بشأن تدخل "FBI" وهيلاري كلينتون لمنع ترامب من الفوز بالانتخابات

تطور مقلق.. الكشف عن خطة سرية لحلف لناتو استعدادا للاشتباك العسكري مع روسيا

ترشيحاتنا

أبو الغيط : ثورة 30 يونيو عودة الروح للمصريين .. والسيسي تحمل المسؤولية

تحت حماية الشرطة.. 30 ألف إسرائيلي يشاركون في مسيرة لدعم المثليين

انتشال السيارة الثانية من أسفل اللافتة الإعلانية المنهارة بكوبري أكتوبر ..فيديو وصور

فرّجنا على البضاعة| فخّ أمني لـ تاجر مخدرات بأسيوط .. قصة مثيرة

الملك عبد الله الثاني يستقبل زعماء العرب خلال حفل زفاف نجله بقصر زهران

بسبب روسيا والصين وأوكرانيا.. بايدن لخريجي سلاح الجو الأمريكي: العالم بحاجة إليكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول الحليب آمن لمن يعانون مرض السكري.. تفاصيل

كيت ميدلتون والشيخة موزا.. شاهد إطلالات الأمراء والملوك بالزفاف الملكي الأردني

شاهد ماذا فعلت شقيقات ولي العهد مع الأميرة رجوة في حفل زفافها

7 أشياء يجب أن تفعلها بعد انتهاء العاصفة الترابية

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ