بسبب فضيحة بايدن.. إجراء عاجل من الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس شومر، إنه يعد مشروع قانون لمقاضاة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، لرفضه الكشف عن بيانات حول احتمال تورط الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في فضيحة رشوة.

وكتب شومر، في تغريدة على “تويتر”: "أقوم بصياغة مشروع قانون لمحاسبة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي راي على ازدراء الكونجرس.. ستصوت اللجنة على هذه القضية الأسبوع المقبل إذا استمر مكتب التحقيقات الفيدرالي في تجاهل طلبي المشروع”.

وشدد رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، على أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يشغل منصبا أعلى من الكونجرس، وبالتالي لا يحق له تجاهل طلبات أعضائه.

وأضاف: "مكتب التحقيقات الفدرالي ليس فوق الكونجرس. أنوي الدفاع عن سلطاته الإشرافية".

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس شومر، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أكد توافر الوثائق التي طلبها الكونجرس الأمريكي كجزء من التحقيق في الرشوة المزعومة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس البلاد.

وقال كومر في بيان على “تويتر”: “اليوم، أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي وجود نموذج إف دي-1023 تورط نائب الرئيس آنذاك بايدن في مخطط رشوة جنائية مع أجنبي".

وأضاف عضو الكونجرس أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض تقديم الوثائق إلى مجلس النواب، وهو ما يطلبه أعضاء الكونجرس.. وبدلا من ذلك، اقترح رئيس الخدمة السرية السماح للمشرعين بالتعرف شخصيا على الوثائق في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

وشدد شومر على أنه يصر على تقديم وثائق إلى اللجنة، ويهدد، وإلا سيقوم بتوجيه اتهامات ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة ازدراء الكونجرس.