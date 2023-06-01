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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن فضيحة تلقي بايدن رشاوى

جو بايدن
جو بايدن

قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس شومر، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أكد توافر الوثائق التي طلبها الكونجرس الأمريكي كجزء من التحقيق في الرشوة المزعومة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس البلاد.

وقال كومر في بيان على “تويتر”: “اليوم، أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي وجود نموذج إف دي-1023 تورط نائب الرئيس آنذاك بايدن في مخطط رشوة جنائية مع أجنبي".

وأضاف عضو الكونجرس أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض تقديم الوثائق إلى مجلس النواب، وهو ما يطلبه أعضاء الكونجرس.. وبدلا من ذلك، اقترح رئيس الخدمة السرية السماح للمشرعين بالتعرف شخصيا على الوثائق في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

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وشدد شومر على أنه يصر على تقديم وثائق إلى اللجنة، ويهدد، وإلا ، بتوجيه اتهامات ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة ازدراء الكونجرس.

في أوائل مايو، طلب أعضاء الكونجرس بيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق برشوة مزعومة لبايدن كنائب للرئيس من قبل شخص أجنبي.

وتم إرسال الطلبات ذات الصلة إلى المدعي العام ميريك جارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي.

ووفقا للمشرعين، فإن المكتب "لديه معلومات قيمة ويمكن التحقق منها" لم يكشف عنها للشعب الأمريكي."

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