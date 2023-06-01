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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختفاء أوكرانيا .. جنرال أمريكي يكشف عن هدية بايدن الثمينة لـ بوتين

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن عدم رغبة الولايات المتحدة في الاعتراف بهزيمة الجيش الأوكراني في ساحة المعركة قد يؤدي إلى الاختفاء التام لأوكرانيا.

وقال ماكجريجور: "كل شيء يمكن أن ينتهي عند الحدود مع رومانيا وبولندا… هذا هو بالضبط ما كانت تحلم به أوروبا. إنهم يريدون رؤية القوات الروسية على حدودهم وهذه الهدية الرائعة قدمها رئيسنا جو بايدن وليندسي جراهام وغيرهم من الحمقى الذين لا يفهمون ما يتحدثون عنه. بسببهم، وجدنا أنفسنا في مثل هذا الوضع الصعب".

وأضاف: “يعتزم البيت الأبيض مواصلة إطالة أمد الصراع. ومع ذلك، فإن هذا فقط يوحد أيدي فلاديمير بوتين وسيسمح لموسكو بتحقيق نزع النازية الكامل لأوكرانيا”.

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وأوضح ماكجريجور: "يقال لنا باستمرار أنه يجب علينا دعم أوكرانيا حتى يستسلم الروس… حسنا، هذا لن يحدث".

وأشار إلي أنه “من المرجح أن يتوقع خسائر إقليمية جديدة من نظام كييف.. لا استبعد أنه نتيجة لأفعال واشنطن، قد تفقد أوكرانيا خاركيف وأوديسا”.

ماكجريجور الولايات المتحدة الجيش الأوكراني

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