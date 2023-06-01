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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس "الأوكراني للحوار":العالم سيشهد كارثة إذا تدخل الناتو في الصراع مع روسيا

الناتو
الناتو

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن العالم سيدخل في كارثة إذا تدخل الناتو في الحرب.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه صباح اليوم كان هناك هجمة بعشرة صواريخ تم إسقاطها لكن شظاياها تسببت في مقتل أكثر من 3 مدنيين منهم سيدة وابنتها، في مناطق بأحياء كييف العاصمة، بالمقابل أوكرانيا معنية بإشعار الجانب الروسي أن استهداف المدنيين مرفوض، وأيضا وجود هجمات في العمق الروسي به عدة رسائل سواء كان المتسبب فيه القوات الانفصالية أو المعاضة للنظام الروسي من داخل روسيا أو كان ذلك بدعم وتوجيه من أوكرانيا.

وتابع أن ذلك يوصل رسالة أن روسيا غير قادرة على الدفاع عن أرضها، حيث تدعي أوكرانيا أن هناك اقتحام بري للعمق الروسي، بسيما تنفي روسيا ذلك، والضحية دائما بين الجانبين هم المدنيين.

الناتو الحرب كييف أوكرانيا روسيا

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