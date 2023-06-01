زيلينسكي يوجه رسالة شكر إلى الدول المنضمة لـ حزمة العقوبات ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، اليوم الخميس أنه التقي بعدة قادة على هامش القمة الثانية للمجموعة الأوروبية.

وكتب زيلينسكي على تويتر:"من مولدوفا ، على هامش القمة الثانية للمجموعة السياسية الأوروبية ، التقيت برئيس وزراء جمهورية ألبانيا، ورئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية ، وشكرت القادة على دعمهم الشامل المستمر لأوكرانيا ومساعدتهم العملية في الحرب ضد العدوان الروسي ، ولا سيما انضمام دول البلقان إلى جميع حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".

وكان قد وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الخميس، إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي يشارك فيها حوالى خمسين قائداً أوروبياً في مولدوفا، الدولة الصغيرة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.



وزيلينسكي الذي لم يؤكّد حضوره في وقت سابق، هو أول رئيس تستقبله رئيسة مولدوفا مايا ساندو على السجادة الحمراء أمام قلعة ميمي حيث يعقد الاجتماع على مسافة 35 كيلومتراً من العاصمة كيشيناو، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.