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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جلسة مصيرية داخل الكونجرس الأمريكي بشأن التصويت على رفع سقف الدين.. تفاصيل

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

أرسلت "لجنة القواعد" داخل مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون سقف الدين بعد إقراره إلى هيئة المجلس للتصويت عليه، وفي حال وافق عليه يتعين إقراره من قبل الكونجرس بمجلسيه لتجنيب البلاد الدخول في أزمة اقتصادية.

وفي هذا السياق، قال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إنَّ مجلس النواب الأمريكي، يشهد اليوم جلسة مصيرية بشأن التصويت على مشروع قانون رفع سقف الدين، الذي توصل فيه كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب، والرئيس جو بايدن، بعد جولات عديدة قبل الموعد النهائي من نفاد الأموال في الخزانة الأمريكية، 5 يونيو المقبل.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه رغم أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن تفاؤله ويأمل التصويت على مشروع قانون سقف الدين، إلَّا إنَّ التصويت ليس مضمونًا، لافتا إلى أنَّ هناك عددًا من أعضاء النواب "جمهوريين وديمقراطيين" يرفضون المشروع.

 

طرح مشروع رفع سقف الدين

وأوضح "جبر" أنَّ جلسة النواب الأمريكى سيُجرى فيها التصويت بعد موافقة "لجنة القواعد" على طرح مشروع رفع سقف الدين، أمس الثلاثاء، كما تأتى أهمية الجلسة فى إطار يُجنب الاقتصاد الأمريكي الدخول فى أزمة يونيو المقبل.

مجلس النواب الأمريكي قانون سقف الدين الكونجرس الرئيس جو بايدن الخزانة الأمريكية

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