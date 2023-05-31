عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي تقر مشروع قانون سقف الدين

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

أقرت لجنة أقرت لجنة القواعد بـ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، تشريع سقف الدين الأمريكي والذي توصل إليه كلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، والذي أقر برفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وأرسلته إلى المجلس لبحثه والتصويت عليه.

ووفقا للتصويت، فقد وافق 7 أعضاء مقابل 6 في اللجنة لصالح الشريع الجديد الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير 2025، وذلك يسمح للرئيس الأمريكي بتأجيل النظر للقضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في  نوفمبر 2024.

كما يضع التشريع الجديد حدا لبعض جهات الإنفاق الحكومي للإدارة الأمريكية خلال العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.

وإذا ما أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون، فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا.

كما يتعين أن يقر الكونجرس بمجلسيه هذا التشريع قبل 5 من يونيو القادم، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وإذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

خشية التخلف الكارثي.. بيان عاجل لـ البيت الأبيض بشأن اتفاق سقف الدين

بايدن يعرب عن تفاؤله بإقرار الكونجرس قانونا لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة

سقف الدين مجلس النواب الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي رفع سقف الدين الانتخابات الرئاسية الأمريكية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: مش بيعرف يبوس وبيقضي واجب

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مابيعرفش يقطع كورة| رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك

موضوعات متعلقة

خشية التخلف الكارثي.. بيان عاجل لـ البيت الأبيض بشأن اتفاق سقف الدين

بايدن يعرب عن تفاؤله بإقرار الكونجرس قانونا لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميا واتفاق سقف الدين في أمريكا السبب

بايدن: لا يوجد سبب لعدم تصويت الكونجرس على صفقة رفع سقف الدين

البيت الأبيض: بايدن على اتصال يومي مع قادة الكونجرس بشأن اتفاقية رفع سقف الدين

حدث ليلا| بايدن يعلن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين.. مفاجأة سارة بشأن الاقتصاد المصري.. أردوغان يكشف مصير السوريين بعد فوزه في الانتخابات

بسبب اتفاق سقف الدين.. مفاجأة في أسعار الذهب عالميا

الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين

ترشيحاتنا

عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو والصفقات الجديدة

مركز المعلومات يناقش دور القطاع المالى فى دعم النمو الاقتصادى بمصر

أفضل طريقة لأداء مناسك الحج.. الإفتاء تكشف عنها

استجابة لتوجيهات الرئيس.. الحوار الوطني يعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة إنشاء مجلس للتعليم

أمريكا تعاقب دولة أفريقية بسبب رفضها للمثليين.. تعرف عليها؟

هشام آمنة: الحكومة تضع اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية على قمة جدول أعمالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط وتركيز وتحسين الحالة المزاجية.. فوائد الإفطار بالفول المدمس

كشف حساب| تاريخ الكينج المصري محمد صلاح ⁦ من المقاولون للعالمية

خست خالص.. ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بسبب صورها قبل وبعد

وفر فلوس الكشف|هاني الناظر يعلن عن تركيبة لعلاج التهابات بين الفخذين والإبط

فيديو

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ