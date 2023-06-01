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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي لولي العهد الأردني: نتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك

بايدن
بايدن

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بزفاف ولي العهد حيث قال: أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال ونتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك ومع والديك الفخورين بك، والملك عبدالله والملكة رانيا وجميع الأردنيين للاستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا وكنت أتمنى حقا أن أكون معكم جميعا اليوم.

وكان قد وصل منذ قليل الموكب الأحمر الذي يقل ولي العهد الأردني والأميرة رجوة الحسين إلى قصر الحسينية.

 

انطلق قبل قليل الموكب الأحمر الذي يقل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، و الأميرة رجوة الحسين  من قصر الحسينية في طريقه إلى قصر الحسينية.

 

ويسيّر الموكب الأحمر في المملكة في المناسبات والفعاليات ذات الأهمية؛ وفي عهد  الملك عبدالله الأول، كانت تستعمل الخيول البيضاء في هذه المواكب، حيث استمر الحال إلى أن بدأ استخدام السيارات.

 

وتقل ولي العهد والأميرة رجوة من قصر زهران، وصولاً لقصر الحسينية سيارة رينج روفر موديل 1984، وهي ذات السيارة التي تم تخصيصها للراحلة جلالة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت.

 

وصنعت السيارة من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية “وود آندبيكيت” واستخدم جلالة الملك الحسين،  والملكة إليزابيث السيارة حينها في زيارة للبترا ومواقع أخرى في جنوب الأردن.

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